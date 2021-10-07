30 bin 438 yeni vaka, 236 vefat

Türkiye
'de
dün 358 bin 64 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 438 kişinin testi pozitif çıktı. 236 kişi yaşamını yitirirken, iyileşenlerin sayısı 31 bin 413 oldu. 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 73.53, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 8.46 olarak kayıtlara geçti. Son 24 saatte 312 bin 875 doz aşı uygulandı, toplam aşı sayısı ise 111 milyon 391 bin 198'e yükseldi. En az iki doz aşı uygulama oranı en yüksek 10 il, Kırklareli
, Muğla
, Ordu
, Amasya
, Çanakkale
, Eskişehir
, Edirne
, Osmaniye, Balıkesir ve Burdur oldu.
VAKALARIN YARISINDAN FAZLASI 30 YAŞ ALTI
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı. Bakan Koca'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Şu an için 2 doz mRNA aşısı olmuş vatandaşlarımızın 3. doz aşı olmalarını gerektiren bir durum yoktur. Bugün (dün) itibarıyla aktif vakalarımızın yüzde 50'den fazlası 30 yaş altındaki kişilerden oluşmaktadır. Gençlerimiz aktif vakalar içinde daha yüksek oranda bulunsalar da bu durum hastaneye yatışlara ve yoğun bakıma girişlere yansımamıştır. Ancak gençlerimiz hastalığın ailelere ve büyüklere taşınmasında rol oynamaktadır. Son 1 ay içinde vefat eden vatandaşlarımız içinde en büyük oran 70 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdadır. Lütfen vakti gelen aşısını olsun. Eksik aşılı kimse kalmasın. Bağışıklık elde edene kadar maske ve mesafe vazgeçilmez koruyucularımızdır." ANKARA