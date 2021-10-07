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Giriş Tarihi: 7.10.2021 10:34

Adana'da kumar oynayan 158 kişiye 211 bin TL ceza

DHA
Adana’da kumar oynayan 158 kişiye 211 bin TL ceza

Adana’da 38 ayrı adrese yapılan baskınlarda kumar oynayan 158 kişiye toplam 211 bin TL para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kahvehane, kooperatif ve dernek lokali görünümündeki bazı işletmelerde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. 38 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, 158 kişiye kumar oynamaktan 211 bin TL para cezası uyguladı. Adreslerdeki aramalarda para yerine geçen çok sayıda pul, poker masası, 2 ruhsatsız tabanca ve 41 bin 850 TL ele geçirildi. Baskın yapılan adresler mühürlenirken, 39 kişiye de kumar oynatmak ve yer temin etmekten adli işlem yapıldı.

Operasyon kapsamında yapılan çalışmada, kumar oynattığı belirlenen şüphelilerin polisin takibini zorlaştırmak ve baskın riskinin önüne geçmek için paravan dernek ve kooperatif kurdukları bildirildi. Ayrıca baskın yapılan Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi'ndeki dernek lokalindeki iki kişinin, poker masasında hiçbir şey olmamış gibi çekirdek çitlemesi dikkat çekti.

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Adana'da kumar oynayan 158 kişiye 211 bin TL ceza
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