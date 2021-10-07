Ankara’da susuzluk krizi bitmiyor! Mansur Yavaş’a tepki yağıyor

SABAH, Ankaralılar'ın 2021 Türkiyesi'nde yükselen su feryadının peşini bırakmıyor. Ankara'da Gölbaşı, Nallıhan ve Mamak ilçelerinden sonra Ankara'nın yüzde 70'ine su sağlayan Çamlıdere Barajı'nın bulunduğu Çamlıdere'den susuzluk çığlığı yükseldi
Başkent'te susuzluk sorunlarına Ankara'nın içme suyunun yüzde 70'inin sağlandığı Çamlıdere Barajı'nın bulunduğu Çamlıdere ilçesi de eklendi.
Çamlıdere'nin Gürağaç Mahallesi'nde köylüler hijyenik olmayan koşullarda evlerinde çeşme dahi olmadan yaşamak zorunda kalırken, ne su deposu olan ne de sondajla su arama çalışması yapılan köylerine su şebekesi istediler.
SABAH aracılığı ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a seslenen Gürağaç sakinleri, seçim öncesinde "Biz suyu Allah'ın nimeti olarak görüyoruz ve sudan para kazanılmayacağına inanıyoruz" diyen Yavaş'tan köylerine su getirmesini istediler.Gürağaç Mahallesi'nde susuzluk çilesi çeken vatandaşlar ve Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can susuzluk sorunlarını SABAH'a anlattı.
Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can: "21. Yüzyılda Ankara'nın yanı başında Ankara'nın içme suyunun yüzde 70'i Çamlıdere Barajı'ndan karşılanırken köylerimizin böyle susuzluk çekmesini içime sindiremiyorum.
Mahalle halkımız defalarca gerek ASKİ Çamlıdere İlçe Müdürlüğü'ne gerekse direkt ASKİ Genel Müdürlüğü'ne hatta Mansur Yavaş beyin bizzat kendisine de sorunlarını defalarca ilettiler ama halen ilgilenen yok, arayıp soran yok, ne haldesiniz diyen yok."
Şakir Demir: "Su sıkıntısı yetmiyor gibi yollarımız da kötü olduğu için dünürüm Mühteser Bayram cami için su almaya gittiğinde dönerken tankerle dereye uçtu, vefat etti. Su evde hiç yok hiç akmaz pınardan bidonları doldurup getiririz. Ağır su bidonlarını taşımaktan köyün hemen hepsi fıtık oldu.
Fevzi Demir: "Komşunun traktörü ile su pınarından bidonlarımızı doldurup getiriyoruz. Hayvanları kışın kar ile yazın da 1 km ötedeki dereye götürüyoruz. Durdane Bayraktar: "Kışın bidonlar buz tutuyor biz de kar eritiyoruz su için."