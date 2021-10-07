Annesini bıçakla yaralayan sanık tahliye edilip akıl sağlığı raporu istendi

Olay, 13 Temmuz'da, Kocasinan ilçesi Gevhernesibe Mahallesi Yelkenli Sokak'taki Balcıoğlu Apartmanı'nda meydana geldi. Hülya Baltacı, oğlu Mehmet Akın Çiğdem'e birlikte gezmeye çıkmayı teklif etti. Çiğdem olumsuz yanıt verince tartışma çıktı. Mehmet Akın Çiğdem, annesini dövüp mutfaktan aldığı bıçakla karnından yaraladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Baltacı'yı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Mehmet Akın Çiğdem ise gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Akın Çiğdem tutuklandı. Çiğdem hakkında 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan dava açıldı.



'OĞLUM ŞİZOFRENİ HASTASI, TEDAVİ OLMASINI İSTİYORUM'



Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık Mehmet Akın Çiğdem ve annesi Hülya Baltacı hazır bulundu. Mehmet Akın Çiğdem, duruşmada, "Pişmanım. Annemle ilaç içme meselesi nedeniyle kavga ettik. Annem yaşasın" dedi.



Oğlundan şikayetçi olmadığını söyleyen Hülya Baltacı ise, "Oğlum şizofreni hastasıdır. Kendisine ilaçlar bile fayda etmiyor. Gezmeye gitme konusunda ısrar ettim. Bana kafa attı. Canımın yandığını kendisini hastaneye yatıracağımı söyledim. Bunun üzerine çılgına döndü. Mutfağa giderek bıçak aldı. Ben de kendimi başka bir odaya kilitledim. Kapıyı kırdı ve elindeki bıçağı karnıma sapladı. Oğlumun tedavi olması şart. 5 yıldır ilaç kullanıyor. Oğlumun akıl sağlığı yerinde değil. Tedavi olmasını ve iyileşmesini istiyorum" diye konuştu.



Mahkeme heyeti, Baltacı'nın şikayetini geri çekmesi nedeniyle Mehmet Akın Çiğdem'i tahliye edip, akıl sağlığının tespiti için de İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına karar verdi.