‘Aşıya karşıyım’ diye az daha ölüyordum

KARADENİZ Teknik Üniversitesi
, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik bölümü Öğretim Üyesi Dr. Oğuzhan Çakır
(41) ve eşi aşı karşıtlarına inanarak, aşı olmayı reddetti. Çakır'ın, geçen 13 Eylül'de soğuk algınlığı şikayetiyle gittiği hastanede yapılan testte, Kovid-19'a yakalandığı belirlendi. Farabi Hastanesi
'nde tedavi altına alınan Çakır, durumu kötüye gidince 10 gün yoğun bakımda entübe edildi. Hayata tutunmayı başaran Çakır, 8 gün de Kovid-19 servisinde tedavi gördükten sonra taburcu oldu. Virüse yakalanan eşinin tedavisi ise evde yapıldı.
'HER ANIMDA ÖLECEĞIMI DÜŞÜNDÜM'
Yaşadığı zorlu süreci SABAH'a anlatan Çakır, "Eşimle, aşının vücuda zararı olabileceğini düşünüyorduk. O nedenle aşı yaptırmamıştık. Hastanede 10 gün yoğun bakımda entübe kaldım. O anları ömrüm boyunca unutamam. Ağır geçen tedavi sürecimin her anında öleceğimi düşündüm. Çok pişman oldum. Hastanede aldığım tedavi ve orada gördüğüm yaşam mücadelesi bana aşı olmanın gerektiğini öğretti. Kimse, 'bana bir şey olmaz' demesin. Herkes mutlaka aşısını olsun. Koronavirüs, bazı insanların düşündüğü gibi hafife alınacak masum bir hastalık değil. Sinsice ilerleyip, insanları ölüme götüren çok tehlikeli bir virüs" dedi.