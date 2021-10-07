Gazi Mustafa Kemal Atatürk, asker kökenli bir liderdi. Osmanlı döneminde geliştirdiği askeri yetenek ve edindiği bilgileri sayesinde, Kurtuluş Savaşı'nda halkı hızlı bir şekilde örgütlemiş ve adeta bir devletin düzenli ordusu gibi bir ordu kurulmasını sağlamıştır. Peki, Mustafa Kemal Atatürk'ün katıldığı savaşlar hangileridir ve bu savaşlar hangi tarihlerde gerçekleşmiştir. İşte, Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün katıldığı, yönettiği savaşlar ile savaş cepheleri listesi…

ATATÜRK'ÜN KATILDIĞI SAVAŞLAR