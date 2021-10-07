Balıkçı eltiler ‘Vira Bismillah’ dedi

Muğla'da av sezonunun açılmasıyla balıkçılar, denize açılmaya başladı. Güney Ege'nin kadın balıkçıları da ağlarını atmaya başladı. 'Körfezin balıkçı eltileri' olarak tanınan Gülsiye ve Ülkü Ölmez, 'vira bismillah' diyerek denize açıldı.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, Akbük'te balıkçılıkla geçimini sağlayan kadın balıkçılarla denize ağ attı. Kadın balıkçıların sorunlarını dinleyerek mavi vatana kadın balıkçıların kazandırılması ve kadın balıkçıların iş refahı konusunda yapılabilecek çalışmalar görüşüldü.

MAVİ VATANA KADIN BALIKÇILAR KAZANDIRILACAK

Balıkçı eltilerle denize açılan Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak " Kadın balıkçılarla denize açılarak "Vira Bismillah" dedik. Denizden ağları birlikte çektik.

Zor olan balıkçılık mesleğini yerine getiren Körfezin Balıkçı Eltileri olarak tanınan Gülsiye ve Ülkü Ölmez ile ava çıkmak benim için çok keyifli oldu. Güzel sohbetleri ve keyifli türküleri ile güzel bir gün geçirdik.

Burada asıl amacımız kadın balıkçılarımıza dikkati çekmek ve mavi vatana kadın balıkçılarımızı kazandırmak. Yerinde sorunları konuşarak çözüm önerilerini almaktı. Mesleklerini yerine getirirken refah düzeylerini nasıl arttırabiliriz bunları görüşmekti.

Bilgi birikimi açısından hem benim hem de kadın balıkçılar açısından verimli bir balık avı oldu. Bu zor ama bir o kadar keyifli mesleği yerine getiren bu iki güçlü kadın balıkçıyı kutluyor, kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Kadın balıkçılar, kendileri açısından güzel bir deneyim yaşadıklarını ve sorunlarını birebir anlatma fırsatı buldukları için mutlu olduklarını ifade etti.