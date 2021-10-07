Baran TDK Sözlükte Ne Demek? Baran İsminin Anlamı ve Kökeni Nedir, Kur’an’da Geçiyor Mu?

Son dönemlerde popülerleşen ve bu nedenle anne ve baba adaylarının dikkatini çeken isimlerden bir tanesi de Baran ismi olarak karşımıza çıkıyor. Dikkat çeken bu ismin kökeni hem Farsça hem de Türkçe olarak biliniyor. Ayrıca bu isim hakkına merak edilen detaylardan birisi de bu ismin anlamı. Baran isminin anlamı TDK'ye göre "yağmur mevsimi"dir.

BARAN İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Erkek bebeği olacak olan anne ve baba adaylarının isim araştırma sürecinde karşısına çıkan isimlerden bir tanesi de Baran ismidir. Bu isim hem güzel söylenmesi hem de modern bir isim olması sebebi ile anne ve baba adaylarının tercih ettiği isimlerdendir. Baran isminin anlamı da bu ismi tercih eden anne ve baba adaylarının merak ettiği konular arasında yer alır. Baran isminin anlamları şu şekildedir: "yağmur mevsimi" ve "yüce olan, ulu olan kişi veya şey".

BARAN İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Son dönemde anne ve baba adaylarının dikkatini çeken isimlerden bir tanesi de Baran ismi olarak karşımıza çıkar. Baran ismi hakkında merak edilen konulardan bir tanesi de bu ismin Kur'an- ı Kerim içerisinde yer alıp almadığıdır. Baran ismi kökeni nedeni ile Kur'an- ı Kerim içerisinde yer almaz. Çünkü bu ismin kökeni Arapça değildir.

BARAN İSMİNİN KÖKENİ NEDİR?

Anne ve baba adaylarının erkek çocukları için tercih ettiği Baran ismi hakkında merak edilen hususlardan bir tanesi de bu ismin kökenidir. Baran isminin kökeni hem Türkçe hem de Farsça diline uzanmaktadır.

BARAN NE DEMEK?

Son dönemlerde popülerleşen isimlerden bir tanesi de Baran ismi olarak karşımıza çıkmaktadır. Baran isminin iki anlamı bulunur. Fakat Türk Dil Kurumuna göre Baran isminin anlamı "yağmur, yağmur mevsimi" şeklindedir.