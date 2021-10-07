Dilencilerin yer kavgasını vatandaşlar ayırdı



Dilencilerin sürekli bölgede kavga ettiklerini söyleyen bölge esnaflarından İbrahim Halil Şenbar, "Her gün burada iki, üç defa kavga oluyor. Buraya gelen yabancı uyruklu bir kadın ve bir yaşlı adamdır. Her gün buraya gelip dileniyorlar. Buradaki yaşlı kadın, yaşlı bir adamı defalarca dövdü. Biz elinden alıp kurtardık. Allah rızası için devlet yetkilileri buna bir el atsın. Bu alana yabancı turist geliyor. Bu bizim Şanlıurfa için eksi bir olaydır. Dilenciler burayı sanki mesken tutmuşlar gibi, babalarının malıymış gibi bir de rant için kavga ediyorlar. Bu alan benim, bu alan senin diyerek kavga ediyor. Biz burada cami yönetimi olarak, esnaf olarak, cemaat olarak biz bu olaydan şikayetçiyiz" şeklinde konuştu.