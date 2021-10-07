Ege İsminin Anlamı Nedir? Ege Ne Demek, Kuran’da Geçiyor Mu, Kökeni Ne Ve Caiz Mi?

Hem kulağa hoş geliyor olması hem de anlamının güzel olması ile tercih edilen isimlerden birisi de Ege ismidir. Anlamı "bir çocuğu koruyan, işleri ile ilgilenen ve o çocuktan sorumlu olan kişi" olarak karşımıza çıkan bu ismin kökeni de Türkçe olarak karşımıza çıkmaktadır.

EGE İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Ege ismi Türkiye'de erkek çocukları için sık sık tercih edilen isimlerden bir tanesidir. Bu isim genelde erkek çocukları için tercih edilse de nadiren de olsa kız çocukları için de tercih edilebilir. Anne ve baba adayları güzel söylenmesi ve sade bir isim olması nedeni ile bu ismi hem tek başına hem de bir ismin yanına kullanabilmektedirler. Bu ismin anlamı ise 3 tane olarak karşımıza çıkar. Ege isminin anlamları şu şekildedir: "bir çocuğu koruyan, işleri ile ilgilenen ve o çocuktan sorumlu olan kişi", "yaşça büyük olan", "sahip" .

EGE İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Ege ismi hakkında hem bu isme sahip olan kişiler tarafından hem de bu ismi doğacak olan bebekleri için araştıran bireyler bu ismin Kur'an- ı Kerim içerisinde yer alıp almadığını merak etmektedirler. Ege ismi Kur'an- ı Kerim içerisinde yer alan bir isim değildir. Fakat Kur'an- ı Kerim içerisinde yer almaması bu ismin kötü bir isim olduğu manasına gelmez. Ege isminin bebeklerde tercih edilmesinde dinen bir sakınca bulunmamaktadır.

EGE İSMİNİN KÖKENİ NEDİR?

Ege ismi hakkında bu ismi araştıranların merak ettiği sorulardan bir tanesi de Ege isminin kökeninin ne olduğudur. Ege isminin kökeni Türk Dil Kurumuna göre Türkçe olarak karşımıza çıkar.

EGE NE DEMEK?

Ege ismi ülkemizde sık kullanılan isimlerdendir. Bu nedenle Ege kelimesinin anlamının ne olduğu da merak konusudur. Ege kelimesi ne demek olduğu Türk Dil Kurumuna göre "bir çocuğu koruyan, işleri ile ilgilenen ve o çocuktan sorumlu olan kişi" şeklinde karşımıza çıkmaktadır.