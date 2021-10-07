FETÖ operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı

Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) mahrem sorumlularına yönelik yaptığı operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, FETÖ/PDY örgüt mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı.

Yapılan çalışmalarda, Türk Silahlı Kuvvetlerine personel temini amacıyla yapılan öğrenci seçme mülakat sınavlarında, aday numaralarının örgütün mahrem yapılanmasında yer alan sorumlular tarafından kodlandığı ve komisyonda görev alan örgüt mensuplarına bildirildiği, sınavlarda diğer adaylara göre avantaj elde ettikleri, bu yöntemle örgüt tarafından birçok kişinin Türk Silahlı Kuvvetlerine yerleştirildiği ortaya çıktı.

Haklarında gözaltı kararı verilen 9 kişinin yakalanması için eş zamanlı şafak operasyonu TEM ekipleri, 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri sürerken, hakkında yakalama kararı bulunan 1 kişinin ise arama çalışmaları devam ediyor.