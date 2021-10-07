Hastanede ölü, kimlikte yaşıyor

Malatya'da 2020 yılında elektrik çarpması sonucu gittiği hastanede ölü kaydı girilen 31 yaşındaki Mehmet Deliktaş 4'üncü kez yaşadığını ispatlamaya çalışıyor. SABAH'a' açıklamalarda bulunan KOAH hastası evli bir çocuk babası Mehmet Deliktaş, MEDULA sisteminde ölü gözüktüğü gerekçesiyle tedavi olamadığını söyledi.

2020 yılında evinde elektrik kablosunu tamir etmek isterken akıma kapıldığını ifade eden Delikbaş, "Bir kez elektrik çarptı 4 kez öldüm"dedi. Delikbaş yaptığı açıklamada; Evde elektrik kablosunu tamir ederken elektrik çarptı beni alıp Turgut Özal Tıp Fakültesine kaldırıdılar burada 2 günlük tedavinin ardından taburcu oldum. Kabusta hastaneden sonra başladı. 3 ay sonra İŞ-KUR aracılığı ile işe girdim burada bana sen ölüsün dediler. Kimlikte de ölü olarak gözüktüğüm için savcılığa gidip ölü olmadığımı söyledim. Burdaki işlemlerin ardından yaşadığımı ispat ettim. Arada 2 ay sonra kollumda his kaybı belirtisi üzerine hastaneye gittiğimde 'Sen ölüsün dediler.'tekrar bu kez Sağlık İl Müdürlüğüne giderek durumu anlattım dilekçe yazmamı istediler yazdıktan sonra sağlık sisteminde yaşıyor gözüktüm. İlaç almaya gittiğimde bu sefer eczacı öldüğümü söyledi. Artık usandım tedavimi yaptıramıyorum bir hatadan dolayı kimlikte yaşıyor, hastanede ölü olarak gözüküyorum." dedi.

Bir yıldır yaşadığını ispat etmeye çalışan Mehmet Delikbaş,"Yaşadığımı söylüyorum ancak hastane kayıtlarına girildiğinde buna inanmıyorlar. Mağduriyetimin giderilmesi mahkemeye başvurdum" diye konuştu.