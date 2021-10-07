İstanbul’da Teksas’ı andıran görüntüler! Karakol dibinde uzun namlulu silahlarla çatışma: 2 yaralı

ÇATIŞMA ÖNCESİNDE DARP ETTİLER

Öte yandan silahlı grubun çatışma öncesinde sokak üzerinde yer alan bir markete girdiği ve 16 yaşındaki Çağatay isimli market çalışanını darp ettiği ortaya çıktı. Dehşet anlarını anlatan genç Çağatay "Silahlı grup arasında eski arkadaşım vardı, küfürleşme meselesi yüzünden önceden tartışmıştık. Yanındakilerle birlikte markete girip beni darp ettiler. Daha sonra marketten çıkıp ellerindeki silahlarla birlikte başka bir yöne doğru ilerlediler. O esnada da havada kurşunlar uçuşmaya başladı. Evlere mermiler isabet etti, ortalık savaş alanına döndü" diye konuştu.