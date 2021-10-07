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Giriş Tarihi: 7.10.2021 13:06

Kadınların çantalarından hırsızlık yapan şahıs kameraya yakalandı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Kadınların çantalarından hırsızlık yapan şahıs kameraya yakalandı

Şişli’de hırsızlıktan yakalanan Fas uyruklu B.A’nın geriye dönük yapılan incelemelerinde ikinci bir hırsızlık daha yaptığı tespit edildi. Bir AVM’de alışveriş yapan kadının çantasından cep telefonu çalması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Şişli'de polis ekipleri hırsızlık şüphelisi olarak yakaladıkları Fas uyruklu B.A'nın aynı AVM'de başka bir hırsızlık olayına daha karışmış olabileceğinden şüphelendi. Polis ekipleri, şüphelinin hırsızlık yaparken giymiş olduğu tişörtü telefonunda ekran resmi yaptığını belirledi. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ekipler, geçen hafta AVM'de alışveriş yapan D.Ö'nün cep telefonunu çalan kişi olduğunu tespit etti.

Fas uyruklu şüphelinin alışveriş yapan kadının çantasından cep telefonunu çalma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, D.Ö ayakkabı denerken şüpheli, çantadaki cep telefonunu alarak uzaklaşıyor. Şüpheli B.A sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kadınların çantalarından hırsızlık yapan şahıs kameraya yakalandı
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