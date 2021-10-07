Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Konya’daki korkunç katliam ile ilgili flaş gelişme: Cezaevindeki 2 kişi hakkında tutukluluk kararı
Giriş Tarihi: 7.10.2021 13:37 Son Güncelleme: 7.10.2021 13:56

Konya’daki korkunç katliam ile ilgili flaş gelişme: Cezaevindeki 2 kişi hakkında tutukluluk kararı

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Konya’daki korkunç katliam ile ilgili flaş gelişme: Cezaevindeki 2 kişi hakkında tutukluluk kararı

Konya’da aynı aileden 7 kişinin öldürülmesi olayı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ilk kavga olayına karışan ve halen tutuklu bulunan 2 kişi hakkında cinayet olayı nedeniyle tutukluluk kararı verildi.

Konya'nın Meram ilçesinde yaklaşık 2,5 ay önce meydana gelen olayda katil zanlısı Mehmet Altun (33), aynı aileden Yaşar, Barış, Serpil, Serap, İpek, Metin ve Sibel Dedeoğulları'nı öldürerek firar etmiş, 5 gün sonra Bozkır ilçesindeki dağlık alanda yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Olayla ilgili katil zanlısı Mehmet Altun ile eşi Zehra, anne-babası ve ablasının da aralarında bulunduğu 11 kişi tutuklanmış, 4 kişide adli kontrol ve yurtdışı yasağı konularak serbest bırakılmıştı.

CEZAEVİNDE TUTUKLU BULUNAN İKİ KİŞİ BU DOSYADAN DA TUTUKLANDI

Katliamdan önce 12 Mayıs tarihinde Keleş ve Dedeoğulları arasında meydana gelen kavgada da 6 kişi tutuklanmış, soruşturma sürerken 4 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

O kavga nedeniyle 'kasten yaralama' suçundan halen cezaevinde tutuklu bulunan Lütfi Keleş ve Ali Keleş'in cinayetlerle ilgili de ifadelerinin alındığı öğrenildi.

Dosya savcısının ifadelerin ardından her iki şüpheli hakkında cinayet olayı ile ilgili de tutukluluk talebinde bulunması üzerine tutukluluk kararı verildiği öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Konya’daki korkunç katliam ile ilgili flaş gelişme: Cezaevindeki 2 kişi hakkında tutukluluk kararı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA