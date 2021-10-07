Kumar oynarken yakalandılar, çekirdek çitleyip polisi izlediler

Adana'da polis, bir kafeteryanın kumarhaneye çevrilip, burada kumar oynatıldığı istihbaratı üzerine harekete geçti. İşletmeye gece yarısı baskın düzenleyen ekipler, 12 kişiyi suçüstü yakaladı. Söz konusu zanlılar arasında yer alan iki kişinin, poker masası başında çekirdek çitleyip, operasyonu şaşkın bakışlarla izlemesi de ilginç bir görüntü oluşturdu. Kentte geçtiğimiz Eylül ayında 38 ayrı adrese yapılan baskınlardaysa 197 kişi yakalanıp, bunlardan 39'una adli işlem yapıldığı; toplamda da 211 bin 88 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER OLUŞTU

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, merkez ilçe Seyhan'a bağlı Tepebağ Mahallesi'ndeki bir kafeteryanın, kaçak bir kumarhaneye çevrildiği istihbaratı üzerine harekete geçti. Söz konusu adrese gece yarısı şok bir baskın düzenleyen polis, 12 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı. Ekipler, bu kişiler hakkında işlem yaparken, 2 kumarbazın poker masası başında çekirdek çitleyip, şaşkın bakışlarla polisi izlemesi ilginç bir görüntü oluşturdu.

158 KİŞİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Öte yandan, geçtiğimiz eylül ayında kent merkezinde kumar oynadığı tespit edilen kooperatif, dernek lokali ve kahvehane olarak faaliyet gösteren, 38 ayrı adrese operasyon düzenlendiği bildirildi. Kumar oynattığı tespit edilen 39 kişiye adli işlem yapılırken, kumar oynarken suçüstü yakalanan 158 kişiye toplam 211 bin 88 lira idari para cezası uygulandığı açıklandı. Polis, çok sayıda poker pulu, poker masası, iskambil kağıdı ve okey takımıyla birlikte 2 ruhsatsız tabanca ve buna ait 23 fişek, suçtan elde edilen 41 bin 850 lira nakit para el koydu.