Magandaya müebbet

Sanık, savunmasında silahın yere düşerken ateş aldığını öne sürdü. Uzmanlık raporunda, olayda kullanılan tabancanın emniyet sisteminin sağlam ve işler durumda olduğu, atışına mani ya da kendiliğinden atış yapacak mekanik herhangi bir arızasının bulunmadığı belirtildi. Raporda ayrıca, tabancanın fişek yatağına çap ve tipine uygun biçimde mermi çekirdeği ve barutu boşaltılarak fişek yerleştirilerek emniyet mandalı kapalı ve açık konumlarda sert zemin üzerine bırakılarak ve kabzası yere vurularak uygulanan düşme, çarpma ve darbe testleri sonucunda tabancanın kendiliğinden patlamadığının tespit edildiğinden de bahsedildi. Yargıtay 12
. Ceza Dairesi, sanığın olayı alkollüyken silahın kontrolden çıkabileceğini öngörmesine, bilmesine ve bilebilecek durumda olmasına rağmen gerçekleştirdiğine değinerek, söz konusu eylemin "olası kast ile adam öldürmek" suçunu oluşturduğuna karar verdi. Maganda hakkında müebbet hapis talep edildi.