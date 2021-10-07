Marmaris alev alev yanmıştı: 500 hektar alan temizlendi!

'KÜÇÜK BİR YEŞİL DAL OLSA BİLE AĞACI KESMİYORUZ'



Kırsal Bayır ve Osmaniye mahallelerinde 20 kişilik ekibi ile kesim çalışmalarını yürüten personel şefi Hasan Karabacak, "Günde 12 saat temizleme çalışması yapıyoruz. 4 ay gibi bir sürede bitirmeyi planlıyoruz. Orman mühendisleri yaptıkları incelemede, kısmi zarar gören ama üzerinde yeşil dal bulunan ağaçlara dokunmuyoruz. Yeşil ağaçları veya sağlam olanları kesmiyoruz. İş başladığımız andan itibaren orman ekipleri tarafından kontroller yapılıyor. Ağaçlar kesilip temizleniyor sonra parçalara bölünüp toplanıyor. Toplanan kesilmiş ağaçlar kamyonlarla alınarak Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne götürülüyor" diye konuştu. Giresun'dan gelen ve 11 gündür kesim yapan Ömer Karaca, "4 ay sürede 10 bin metreküp zarar görmüş ağacı kesip temizleyeceğiz" dedi. Gümüşhane'den gelen Sabahattin Cankan da "Ekibimiz 10 kişi. Planlamamıza göre, yıl sonuna kadar alanı temizleyip tohumlama için düzenleyeceğiz" dedi. Bu arada kesim yapılan bazı alanlarda otların yeşermeye devam ettiği, geçen hafta yağan yağmurlar sonrası çıkan filizlerin büyüdüğü görüldü.