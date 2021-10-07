Nusaybin’de bataklığa saplanan eşeği itfaiye ekipleri kurtardı

Alınan bilgiye göre, olay sabah saatlerinde Nusaybin Demirkurt jandarma karakolu mevki, mısır tarlaların kenarından geçen sulama kanalın bataklığına saplanan eşek mahsur kaldı.
İsmi öğrenilmeyen, eşek sahibi eşeğinin kurtarılması için Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin İtfaiye ekiplerine haber verildi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, çamura saplanan eşeğe ip bağlayarak sıkıştığı bataklıktan kurtarıldı.
Eşek sahibi, eşeğinin kurtulmasına sevinerek ekiplere teşekkür etti.