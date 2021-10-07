Poyraz İsminin Anlamı Nedir? Poyraz Ne Demek, Kuran’da Geçiyor Mu, Kökeni Ne Ve Caiz Mi?

Türkiye'de son zamanlarda sık duymaya başladığımız erkek bebek isimlerinden bir tanesi de Poyraz ismidir. Bu isim sanıldığı gibi Yunanca kökenli değil, Rumca kökenli bir isimdir. Rum kökenli olan bu ismin anlamı ise "Kuzeydoğudan esen soğuk rüzgar" şeklinde karşımıza çıkar.

POYRAZ İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Son yıllarda sık sık erkek bebeklere verilen isimler arasında Poyraz ismi de yer almaktadır. Bu ismin popüler olma nedeni arasında hem güzel anlamı olması hem de güzel söyleniyor olması bulunmaktadır. Poyraz isminin anlamını anne ve baba adayları oldukça merak etmektedirler. Poyraz isminin 2 anlamı bulunmaktadır. Poyraz isminin birinci anlamı "Kuzeydoğudan esen soğuk rüzgar", ikinci anlamı ise "kuzey yönü" şeklindedir.

POYRAZ İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Bebeklerini kucaklarına alacakları günü heyecan ile bekleyen anne ve baba adayları bebekleri için en özel ismi koymak istemektedirler. İsim arayışı içerisinde olan anne ve baba adayları araştırdıkları isimler hakkında bazı konuları merak etmektedirler. Merak edilen konular arasında ismin Kur'an- Kerim'de geçip geçmediği de yer almaktadır. Poyraz ismi ise Kur'an-ı Kerim içerisinde geçen bir isim değildir. Fakat Poyraz isminin bebeklere konulmasında dinen bir sakınca bulunmamaktadır.

POYRAZ İSMİNİN KÖKENİ NEDİR?

Poyraz ismini bebeklerine vermek isteyen ebeveynler bu ismin kökenini merak etmektedirler. Poyraz isminin kökeni Yunanca sanılsa da aslında Poyraz isminin kökeni Rumca olarak karşımıza çıkmaktadır.

POYRAZ NE DEMEK?

Poyraz kelimesinin ne demek olduğu da aileler için merak konusudur. Poyraz kelimesinin Türk Dil Kurumu'nda karşılığı bulunmaktadır. Poyraz isminin Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre karşılığı "Kuzeydoğudan esen soğuk rüzgar" şeklindedir.