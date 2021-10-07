Sabah’a ‘En İyi Gazete’ ödülü

Bu yıl ilki organize edilen ve her yıl yapılması planlanan Business World Awards (İş Dünyası Ödülleri), İstanbul Sarıyer
'deki Valilik Konuk Evi'nde gerçekleştirildi. Roma Medya tarafından organize edilen ve SMA hastaları ile köy okullarına yardım amacıyla gerçekleştirilen organizasyonun ödül gecesine medya ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı.
Sunuculuğu ünlü model Tuğba Özay
'ın yaptığı törende dünyaca ünlü Osmanlı moda tasarımcısı ve tarih araştırmacısı Sabiha Alalkuş
'un, dünyanın birçok yarışmasında derece elde eden tasarımlarının yer aldığı Osmanlı defilesi büyük ilgi gördü.
Törende konuşma yapan Roma Medya kurucularından Ramazan Şen
, organizasyonun her yıl yapılmasının planlandığını belirterek, "Organizasyonda özellikle sosyal sorumluluk projelerine yer vereceğiz. Bu ilk organizasyonumuzu SMA hastalarına ve köy okullarına adadık" ifadelerine yer verdi. Gecede, iş, sanat, medya ve farklı alanlarda başarılı isimlere de ödülleri verildi. Sabah Gazetesi
, "Yılın En İyi Gazetesi" ödülüne layık görüldü. Gecede ödülü Turkuvaz Medya Grubu
ve Sabah Gazetesi adına Haber merkezi Polis İstihbarat Şefi Mustafa Kaya
aldı. Gecede CNN Türk, Beyaz TV ve İstanbul Aktüel Gazetesi
gibi ulusal ve yerel basından kuruluşlar da ödüllerini aldı.