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Giriş Tarihi: 7.10.2021 15:23

Saplantılı aşıktan akılalmaz dehşet! Uyurken evine girip yüzüne kimyasal madde döktü

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Saplantılı aşıktan akılalmaz dehşet! Uyurken evine girip yüzüne kimyasal madde döktü

İstanbul Avcılar’da 42 yaşındaki Yasemin Uzunçelebi’nin evine gece yarısı uyurken giren ve saplantılı aşığı olduğu ileri sürülen Mehmet Y., kadının üzerine kimyasal madde döktü. Bir gözünü kaybeden kadının vücudunun bazı yerleri kemiklerine kadar eridi. Yasemin Uzunçelebi’nin yoğun bakım ünitesindeki tedavisi devam ederken, polis Mehmet Y’nin yakalanması için çalışma başlattı. Şüpheli Mehmet Y. her yerde aranıyor.

Avcılar'da bulunan evinde ikamet eden Yasemin Uzunçelebi iddiaya göre kendisi ile uzun süredir arkadaş olmak isteyen Mehmet Y.'ye bir çok kez olumsuz yanıt verdi. Mehmet Y., reddedilince Yasemin Uzunçelebi'yi bir süredir tehdit etmeye başladı. Yasemin Uzunçelebi, geçtiğimiz Salı gecesi saat 03.00 sıralarında evinde uyuduğu sırada, Mehmet Y., gizlice evine girdi.

İddiaya göre eve giren adam yanında getirdiği kimyasal maddeyi, Yasemin Uzunçelebi'nin yüzüne ve vücudunun geri kalanına döktü. Yasemin Uzunçelebi, büyük bir acıyla uyandı. Yardım edin diyerek yardım çığlığı atmaya başladı. Uyanan komşuları hemen polisi arayarak yardım istedi. Saldırgan Mehmet Y., kaçtı. Eve gelen polis ve sağlık ekipleri, evdeki ilk müdahalenin ardından Yasemin Uzunçelebi'yi hemen hastaneye götürdü.

GÖZÜNÜ KAYBETTİ
Yasemin Uzunçelebi'nin dökülen kimyasal nedeniyle sol gözünü kaybettiği, vücudunun bazı yerlerinde kemiklerine kadar doku erimesi yaşandığı belirlendi. Yasemin Uzunçelebi'nin yoğun bakım ünitesindeki tedavisi devam ederken polis Mehmet Y'yi yakalamak için çalışma başlattı. Evden alınan kimyasal maddenin ne olduğunun belirlenmesi için alınan numune Polis Kriminal Laboratuvarı'na gönderildi.

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Saplantılı aşıktan akılalmaz dehşet! Uyurken evine girip yüzüne kimyasal madde döktü
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