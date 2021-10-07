Serebral Palsili çocuklar Üsküdar’da yarıştı

Üsküdar
Belediyesi, Serebral Palsi
hastası çocuklar için farkındalık oluşturdu. Belediye ve SEPARİNDER (Yeryüzü Serebral Palsililer Bilim
, Teknoloji, Araştırma, Geliştirme, Rehabilitasyon, İnovasyon ve Sosyal Yardımlaşma Derneği) tarafından 6 Ekim Dünya Serebral Palsi gününe
özel etkinlik düzenlendi. Üsküdar sahilinde yapılan ve renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, serebral palsi hastası çocuklar bisikletleriyle 200 metre pedal çevirerek yarıştı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen
, dereceye giren çocuklara madalya takdim etti.