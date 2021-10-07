Son dakika: Şeyda Yılmaz’ın ölümü davasında flaş! Acılı anne yürekleri dağladı!

ACILI ANNEDEN YÜREK BURKAN SÖZLER

Ardından söz olan maktulün annesi Ayten Yılmaz, 'Ben buraya bu saygın makama böyle bir konuyla geldiiğim için bir öğretmen olarak çok büyük üzgünüm. Karşımda yalan beyanlarda hikaye yazmış kişileri dinliyorum' diyerek kızına atılan iftiraları asla kabul etmediğini söyledi. Acılı anne, 'Kızım evlilik arifesindeydi. Hayatının en güzel mutlu döneminde benim çocuğum bu olayları hak etmedi' ifadelerini kullandı.

'KIZIM İNTİHAR ETMİŞ OLAMAZ'

Haberi telefonda aldığını belirten anne Yılmaz, 'Avşadan İstanbul'a geldiğimde gerçeğin çok acı olduğunu öğrendim. Benim kızım evlilik arifesinde oğlunu taparcasına seven biriydi, intihar etmiş olamaz. Benim kızım dini bütün bir insan. Her gece Yasin okurdu öyle yatardı' şeklinde konuşarak sanıklardan şikayetçi olduğunu dile getirdi.

ARKADAŞI OLAY GECESİNİ ANLATTI

Maktulün arkadaşı olan tanık E.Ö. ise duruşmada mekanda otururlarken telefonla konuşmak için dışarı çıktığını, masaya döndüğünde sanık Emre'nin gelip tanışmak istediğini söylediğini, maktulle sohbet etmeye başladıklarını, sonrasında kendisinin kalkmak istediğini, maktule 'gel gidelim' dediğini fakat maktulün mekanda kalarak sohbet etmeye devam ettiğini, kendisi mekandan ayrıldığında maktule gitmesi için mesaj attığını aktararak ertesi gün aradıklarında olayı öğrendiğini ve şok geçirdiğini anlattı.

MÜŞTEKİ AVUKATLARI SANIKLARIN TUTUKLANMASINI İSTEDİ

Ardından söz alan müşteki avukatları maktulün tırnağında sanıklardan Muhammet'in de DNAsının çıktığını, sanıkların maktulü otele götürmek yerine polise götürebileceklerini, maktulün alkol almasının kötü bir hayat sürdüğü anlamına gelmeyeceğini ve sanıkların tutuklu yargılanması talep ettiklerini aktardı. Ayrıca avukatlar, sanıkların telefonlarının incelenmesini ve maktulün pencereden düştüğü ana ilişkin video görüntüsünün netleştirilmesini talep ederek olay günü ve sonrasının hts kayıtlarını istedi.

'BU OLAYLARDA HEP KADIN HEDEF GÖSTERİLİYOR'

Diğer müşteki avukatı Merve Uçanok ise 'Bu kadar kadın cinayetinin ve yargıya güvenin az olduğu bir ortamda sanıkların bir gün bile tutuklanmaması benim içimi acıtıyor. Toplumda bu tür olaylarda hep kadın hedef gösteriliyor, niye etek giymiş niye alkol almış. Şeyda için yaratılmaya çalışan bir algı var. Sanıklar hakkında site yönetiminden çok fazla şikayet geliyormuş. Başka kişilerle havuzda tanışmak istediklerine dair ifadeler var' sözlerini sarfetti.

SANIK AVUKATLARINDAN YAYIN YASAĞI TALEBİ

Sanık avukatları ise Şeyda Yılmaz'ın DNA'sının Muhammet Demir'in sadece tek parmağında çıktığını, Yılmaz'ın direnmesi halinde DNA izinin tüm parmaklarından çıkacağını ve söz konusu DNA izinin Demir'in yaşadığı yerde bulunması nedeniyle Yılmaz'ın parmaklarına bulaşabileceğini öne sürdü. Sanık avukatları müvekkillerinin suçsuz olduğu ve dosya hakkında yayın yasağı verilmesini talep etti.

MAKTULÜN ALGILAMA YETENEĞİNE İLİŞKİN RAPOR İSTENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların tutuklanma talebini reddetti. Sanıklar hakkında yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin devamına karar veren mahkeme, Adli Tıp Kurumu'na yazı yazılarak maktulün aldığı ilaçların alkolle karıştığında algılama yeteneğini ne ölçüde etkilediği hakkında rapor aldırılmasına karar verdi. Sanık avukatlarının yayın yasağına ilişkin talebin celse arasında değerlendirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.