Şişli’deki AVM faresi yakalandı!

İstanbul Şişli'de polis ekipleri hırsızlık şüphelisi olarak yakaladıkları Fas uyruklu B.A.'nın aynı AVM'de başka bir hırsızlık olayına daha karışmış olabileceğinden şüphelendi. Polis ekipleri, şüphelinin hırsızlık yaparken giymiş olduğu tişörtü telefonunda ekran resmi yaptığını belirledi. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ekipler, geçen hafta AVM'de alışveriş yapan D.Ö'nün cep telefonunu çalan kişinin de B.A. olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan şüpheli B.A., sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.