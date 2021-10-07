Tadilat yaparken blok üzerine düştü, hayatını kaybetti

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Günyüzü köyü Yukarı mahallesinde 3 çocuk babası olan 53 yaşındaki Seyfettin Kara, evinde yaptığı tadilat sırasında beton bloğunun üzerine düşmesi sonucunda ağır yaralandı.

Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan Kara, Kürtün Devlet hastanesine kaldırıldı. Kara, hastaneden yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kara'nın cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili çalışma başlattı.