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Giriş Tarihi: 7.10.2021 14:30

Vicdansız sürücü iki köpeğe çarpıp kaçtı

Fatma Nur AKKİŞİ Fatma Nur AKKİŞİ
Vicdansız sürücü iki köpeğe çarpıp kaçtı

Sivas'ta sanayi sitesinde sokak arasında otomobiliyle seyreden bir sürücü, biri sahipli iki köpeğe çarptı. Çarpmanın ardından bir süre duran sürücü daha hızla olay yerinden uzaklaştı. Vicdansız sürücünün çarptığı her iki köpekte artık yürüyemiyor.

Sivas Yeni Oto Sanayi Sitesi'nde bir otomobil sürücüsü, sokak arasında seyrederken iki köpeğe çarparak yaraladı. Köpeklere çarptığını fark ederek duran ve bir süre köpekleri dikiz aynasından izleyen sürücü daha sonra hızla olay yerinden uzaklaştı.

Sanayi sitesi esnafının ihbarı üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Yaralı sokak köpeği belediyenin Veteriner İşleri Müdürlüğüne götürülürken, sahipli köpek ise sahibi tarafından veterinere götürüldü. Her iki köpeğin de bacaklarının kırıldığı ve yürüyemedikleri öğrenildi.

Vicdansız sürücüye tepki gösteren sanayi sitesi esnafı ise otomobilin plakasını polise verdi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Vicdansız sürücü iki köpeğe çarpıp kaçtı
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