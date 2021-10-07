Yargıtay’dan emsal karar! Düğün magandasına müebbet

İFADESİNİ DEĞİŞTİRMİŞ

Kararda, olayla ilgili olarak gözaltına altına alınan O. G. G.'nin ilk ifadesinde düğüne gittiğini, A. K.'nin kendisini karşılamaya geldiğini, bu sırada pantolonunda bulunan silahın düşer gibi olduğunu, silah düşmesin diye tutarken silahın ateş aldığını ve A.K.'nin vurulduğunu belirttiğine yer verildi. O. G. G.'nin daha sonra dilekçe vererek ifadesinde değişikliğe gittiği kaydedilen kararda, O. G. G.'nin çadırda yaşamını yitiren A.K. ile aynı masada oturduklarını, kendisinin içki içtiğini, ruhsatsız silahı ile havaya ateş ederken veya ateş ettikten sonra yerine koyarken A. K.'nin vurulduğunu öğrendiğini, kasten yapmadığını ve pişman olduğunu aktardığı belirtildi. Tanık olarak dinlenen M. G., olayı gerçekleştiren O. G. G.'nin silahla ateş etmek istediğini ancak silahının tutukluk yaptığını, silahı masanın altına doğru indirerek tutukluluğu gidermeye çalıştığını, bu sırada silahın A. K.'ye doğru olması nedeniyle silahın çaprazından kenara doğru geçtiğini, tam bu esnada silahın ateş aldığını ve A. K.'nin vurulduğunu, O. G. G.'nin havaya da bir el ateş ettiğini aktardı.