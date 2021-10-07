Yaşam koçunun eski sevgilinden alacak davası

İlknur Özkuş'un, bir süre birliktelik yaşadığı organizatör İbrahim Ata Çağlayan ile ayrıldıktan sonra intihara kalkıştığı iddia edilmişti. Özkuş daha sonra, iş kurması için Çağlayan'a verdiği 150 bin lirayı geri istemiş, parayı alamayınca da icra takibi başlatmıştı.

Organizatör İbrahim Ata Çağlayan, avukatı aracılığıyla borca itiraz etti. Ancak icra dairesi itirazı, yasal süre içinde yapılmadığı gerekçesiyle reddetti. İcra dairesi ayrıca, borçlu İbrahim Ata Çağlayan'ın haciz konulan taşınmazlarının çap ve imar durumunun incelenerek, kıymet takdiri yaptırılmasına karar verdi. Dairenin yazısında, Çağlayan'ın Özkuş'a olan borç miktarının faiz ve masraflar hariç toplam 202 bin lira olduğu kaydedildi.

İTİRAZ SÜRESİ BİR HAFTA

Özkuş'un alacağının tahsil edilmesi için Çağlayan'ın üzerine kayıtlı daire ve dükkan, icra yoluyla satışa çıkarılacak. Satış yapıldığı takdirde, Özkuş'un alacağı para yasal faiziyle ve icra masraflarıyla birlikte tahsil edilecek.

İcra dairesinden ödeme emri geldikten sonra borçlu tarafından bir hafta içinde borca itiraz etme hakkı bulunuyor. Bu süre içinde itiraz yapılmadığında icra ödeme emri kesinleşmiş oluyor.