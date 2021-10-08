Haberler Yaşam Haberleri Sabah Namazı Nasıl Kılınır? Sabah Namazı Kaç Rekattır Ve Nasıl Kılınır?
Giriş Tarihi: 5.9.2022 15:12 Son Güncelleme: 5.9.2022 15:12

Sabah Namazı Nasıl Kılınır? Sabah Namazı Kaç Rekattır Ve Nasıl Kılınır?

Dua, tövbe ve istiğfarda bulunduğumuz namaz ibadetinde en kıymetli vakit sabah namazı vaktidir. İslam'da ikinci şart kabul edilen ve tüm Müslümanlara farz kılınan namaz ibadeti günde beş defa yüce Allah'a el açmamıza vesile olur. Uykusundan kalkıp Allah'a el açan bir mümin son derece hayırlı bir iş yapar. Bu denli kıymetli bir ibadet olması dolayısıyla pek çok kişi sabah namazı nasıl kılınır, kaç rekattır ve hangi dualar okunur diye araştırıyor. Diyanet'in açıklamaları ile adım adım sabah namazı kılınışı ve okunacak dualar, sureler haberimizde. İşte kadın ve erkek için madde madde sabah namazı kılınışı.

Sabah Namazı Nasıl Kılınır? Sabah Namazı Kaç Rekattır Ve Nasıl Kılınır?

Namaz kılmak en önemli ibadetlerin başında yer alır. Müslümanları borcudur ve farz olarak buyurulmuştur. Sözlükte ibadet etmek, bağışlanma dilemek ve yalvarmak anlamına gelmektedir. Beş vakit namazdan birincisi olan sabah namazı ile ilgili birçok araştırma yapılır. En doğru şekilde eda etmek isteyenler sabah namazı nasıl kılınır ve kaç rekat sorusuna cevap arar. Sabah namazı kılınışı, okunacak dualar ve surelere bu başlık altından ulaşabilirsiniz. Peki, kadın erkek için sabah namazı nasıl kılınır ve kaç rekat?

SABAH NAMAZI KAÇ REKAT?

Müslüman alemi için farz olarak buyurulan namaz kılmak en önemli ibadetlerin başında yer alır. Beş vakit namaz kılan kişiler veya namaz kılmaya yeni başlayanlar sabah namazı hakkında birçok araştırma yapmaktadır. Sabah namazı kaç rekat sorusu ise en çok merak edilen konulardan birisidir.

Sabah namazı 4 rekattır. Sabah namazının öncelikle 2 rekat olan sünneti daha sonra da 2 rekat olan farzı kılınır.

SABAH NAMAZI NASIL KILINIR?

Sabah namazı kılınışı da yine sıkça araştırılan konulardan birisidir. Sabah namazı kılınışı kadın ve erkek için aynıdır. Sabah namazını doğru kıldığından emin olmak isteyenler veya namaz kılmaya yeni başlayanlar adım adım sabah namazı kılınışa aşağıdan ulaşabilirler.

Sabah Namazı Kılınışı

Sabah namazına başlamadan öncelikle abdest alınır. Abdest aldıktan sonra ister evde ister camide kılınabilir. Sabah namazı kılınışı şöyle;

Sabah Namazının 2 Rekat Sünneti

Sabah Namazının Sünneti 1. Rekat

Niyet edilir: "Niyet ettim Allah rızası için bu günkü sabah namazının iki rekat sünnetini kılmaya"

Tekbir getirilir: İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denir.

Sübhaneke okunur.

Euzü Besmele çekilir: "Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahir rahmanir rahim" Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur.

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve İkinci rekat için ayağa kalkılır.

Sabah Namazının Sünneti 2. Rekat Kılınışı

Besmele çekilir: "Bismillahir rahmanir rahim" – Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur.

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Oturulur.
– Ettehıyyatü okunur.
– Salli ve Barik duaları okunur.
– Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.

Selam verilir. Önce sağa sonra ise sola selam vermek sureti ile selam verilir. Selam şöyle verilir. "Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah" denir.

Sabah Namazı Farzı Nasıl Kılınır?

Sabah Namazının Farzı 1. Rekat

Önce ayağa kalkılarak kamet getirilir.

Niyet edilir: "Niyet ettim Allah rızası için bu günkü sabah namazının iki rekat farzını kılmaya"

Tekbir getirilir: İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denir.

Sübhaneke okunur.

Euzü Besmele çekilir: "Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahir rahmanir rahim" – Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur.

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve İkinci rekat için ayağa kalkılır.

Sabah Namazının Farzı 2. Rekat

Besmele çekilir: "Bismillahir rahmanir rahim" Fatiha okunur: Zamm-ı sure (Kuran ı Kerimden en az üç ayet ) okunur.

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve Oturulur.
– Ettehıyyatü okunur.
– Salli ve Barik duaları okunur.
– Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.

Selam verilir. Önce sağa sonra ise sola selam vermek sureti ile selam verilir. Selam şöyle verilir. "Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah" denir.

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Sabah Namazı Nasıl Kılınır? Sabah Namazı Kaç Rekattır Ve Nasıl Kılınır?
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