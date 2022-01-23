2021’in çözülemeyen tek cinayeti: Tesisatçının öldürülmesi!

Şüphelinin, Burak Durna'ya ait evin yanındaki apartmanın 1'inci katındaki boş dairenin balkon kapısını kırıp, içeriye girdikten sonra pusuya yattığı belirlendi. Cinayetin aydınlatılması için özel ekip kuruldu. Cinayet Bürosu ekipleri, olayı çözmek için Durna'nın başta yakınları olmak üzere arkadaşlarının da ifadesini aldı. Ekipler fail ya da faillerinin tespit edilip, yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.