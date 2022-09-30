Haberler Yaşam Haberleri 2022 Afet Tatbikat Yılı kapsamında 59 bin 430 tatbikat yapıldı
Giriş Tarihi: 30.9.2022 20:34

2022 Afet Tatbikat Yılı kapsamında 59 bin 430 tatbikat yapıldı

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), "2022 Afet Tatbikat Yılı" kapsamında Türkiye genelinde 59 bin 430 tatbikat yapıldığını bildirdi.

AA
2022 Afet Tatbikat Yılı kapsamında 59 bin 430 tatbikat yapıldı

AFAD'ın açıklamasında, ülke genelinde 59 bin 430 tatbikat gerçekleştirildiği, yıl sonu hedefinin ise 70 bin tatbikatı tamamlamak olduğu belirtildi.

Açıklamada, 52 bin 164 okul, 623 hastane, 1018 apartman, 270 öğrenci yurdu, 3 bin 185 kamu binası, 1146 müftülük, eğitim merkezi, 217 organize sanayi bölgesi, 90 cezaevi, 137 kültür yapısı, 175 huzurevi, 104 kütüphane, 237 alışveriş merkezi, havalimanı/terminal, sendika ve spor müsabakasında tatbikat düzenlendiği kaydedildi.

Ayrıca 52'si il düzeyi, 4'ü tematik 12 bölgesel düzey Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) tatbikatının da tamamlandığı belirtildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Son seçim anketi yayınlandı! İşte AK Parti, CHP, İYİ Parti, MHP, HDP ve Zafer Partisi'nin oy oranı...
Son dakika | Meral Akşener'in tiyatro partneri Nurgül Sipahi'nin eşi konuştu: Karım yalan söylüyor
Son dakika: EYT son durum belli oldu! İşte hayata geçeceği tarih
SON DAKİKA: YÖK Başkanı Özvar'dan KPSS açıklaması: KPPS ön inceleme raporu bugün görüşülecek
Alman ekonomisinden çöküş sinyali! Kâbus senaryoları gerçek oluyor
SON DAKİKA: TOKİ başvurusu iptal olmaması için bu detaylara dikkat! Bakanlık milyonları ilgilendiren iki detayı açıkladı
Son dakika: Trabzon’da katliam gibi kaza: Bir aile yok oldu
Son dakika! Bakan Kasapoğlu duyurdu: Her ay 1800 lira...
Son dakika: Mersin'deki terörist CHP'nin 'Gazeteci' raporunda yer almıştı! Kılıçdaroğlu yanıt veremedi
SON DAKİKA: Aile destek ödemeleri artırıldı! İlavelerle program yüzde 66 yükseldi
ARKADAŞINA GÖNDER
2022 Afet Tatbikat Yılı kapsamında 59 bin 430 tatbikat yapıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA