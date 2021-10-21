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Giriş Tarihi: 21.10.2021 13:31

2022 Ramazan ne zaman başlıyor, oruç ne zaman tutulacak? Diyanet 2022 Dini Günler Takvimi ile Ramazan başlangıç tarihi

2022 Ramazan ne zaman başlıyor, oruç ne zaman tutulacak? Diyanet 2022 Dini Günler Takvimi ile Ramazan başlangıç tarihi

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı Dini Günler Takvimi ile 2022 yılı dini günleri belli oldu. Bu kapsamda, merak edilen “2022 Ramazan ne zaman başlıyor, bu sene oruç ne zaman tutulacak?” sorusu da yanıt buldu. 2021 yılının sonuna gelinirken vatandaşlar 2021 yılı Ramazan ayı tarihi hakkında araştırma yapıyor. Diyanet 2022 Dini Günler Takvimi ile Ramazan başlangıç tarihi ve 11 ayın sultanını karşılayacağımız tarih!

Tüm İslam aleminin coşkuyla karşıladığı, 11 ay boyunca yolunu gözlediği Ramazan ayı 2022 yılı için şimdiden araştırma konusu oldu. Pek çok vatandaş 2022 Ramazan ne zaman başlıyor, bu yıl oruç ne zaman tutulacak diye araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 2022 Dini Günler Takvimi ile Ramazan ayı tarihi ve bayram tarihi belli oldu. İşte bu takvime göre Ramazan başlangıç tarihi ve tüm dini günlerin tarihleri!

2022 RAMAZAN NE ZAMAN, İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

2022 yılında Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayacak ve 1 Mayıs 2022 Pazar günü sona erecek. Böylece önümüzdeki yıl ilk oruca 1 Nisan Cuma gecesi kalkılacak.

2022 RAMAZAN BAYRAMI HANGİ TARİHTE?

1 Mayıs Ramazan ayının son günü olacak. 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü ise Ramazan Bayramı'nın ilk günü olacak. 3 Mayıs 2022 Salı ve 4 Mayıs 2022 Çarşamba günleri de bayram devam edecek.

2022 RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Pazartesi, Salı ve Çarşamba günlerine denk gelen bayramda hafta sonu ile birlikte 5 günlük tatil yapılmış olacak. Perşembe ve Cuma günlerinin tatil süresiyle birleştirilerek tatilin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı ise 2022 yılında netleşmiş olacak.

RAMAZAN BAYRAMI 2022 TARİHLERİ

Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba

DİYANET 2022 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

2022 KANDİL VE MÜBAREK GECELER

3 Recep 1443 Regaib Kandili 01/02 Şubat 2022 Sal/Çar
27 Recep 1443 Miraç Kandili 27/28 Şubat 2022 Paz/Pt
15 Şaban 1443 Berat Kandili 17/18 Mart 2022 Per/Cum
27 Ramazan 1443 Kadir Gecesi 27/28 Nisan 2022 Çar/Per
12 Rebîulevvel 1444 Mevlid Kandili 07/08 Ekim 2022 Cum/Ct

2022 ÜÇ AYLAR

1 Recep 1443 Recep Başlangıcı 02 Şubat 2022 Çarşamba
1 Şaban 1443 Şaban Başlangıcı 04 Mart 2022 Cuma
1 Ramazan 1443 Ramazan Başlangıcı 02 Nisan 2022 Cumartesi
30 Ramazan 1443 Ramazan Son Günü 01 Mayıs 2022 Pazar
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2022 Ramazan ne zaman başlıyor, oruç ne zaman tutulacak? Diyanet 2022 Dini Günler Takvimi ile Ramazan başlangıç tarihi
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