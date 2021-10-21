2022 Ramazan ne zaman başlıyor, oruç ne zaman tutulacak? Diyanet 2022 Dini Günler Takvimi ile Ramazan başlangıç tarihi

2022 RAMAZAN BAYRAMI HANGİ TARİHTE?

1 Mayıs Ramazan ayının son günü olacak. 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü ise Ramazan Bayramı'nın ilk günü olacak. 3 Mayıs 2022 Salı ve 4 Mayıs 2022 Çarşamba günleri de bayram devam edecek.

2022 RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Pazartesi, Salı ve Çarşamba günlerine denk gelen bayramda hafta sonu ile birlikte 5 günlük tatil yapılmış olacak. Perşembe ve Cuma günlerinin tatil süresiyle birleştirilerek tatilin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı ise 2022 yılında netleşmiş olacak.