2022 Ramazan ne zaman başlıyor, oruç ne zaman tutulacak? Diyanet 2022 Dini Günler Takvimi ile Ramazan başlangıç tarihi

Tüm İslam aleminin coşkuyla karşıladığı, 11 ay boyunca yolunu gözlediği Ramazan ayı 2022 yılı için şimdiden araştırma konusu oldu. Pek çok vatandaş 2022 Ramazan ne zaman başlıyor, bu yıl oruç ne zaman tutulacak diye araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 2022 Dini Günler Takvimi ile Ramazan ayı tarihi ve bayram tarihi belli oldu. İşte bu takvime göre Ramazan başlangıç tarihi ve tüm dini günlerin tarihleri!
2022 yılında Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayacak ve 1 Mayıs 2022 Pazar günü sona erecek. Böylece önümüzdeki yıl ilk oruca 1 Nisan Cuma gecesi kalkılacak.
1 Mayıs Ramazan ayının son günü olacak. 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü ise Ramazan Bayramı'nın ilk günü olacak. 3 Mayıs 2022 Salı ve 4 Mayıs 2022 Çarşamba günleri de bayram devam edecek.
Pazartesi, Salı ve Çarşamba günlerine denk gelen bayramda hafta sonu ile birlikte 5 günlük tatil yapılmış olacak. Perşembe ve Cuma günlerinin tatil süresiyle birleştirilerek tatilin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı ise 2022 yılında netleşmiş olacak.
Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar
Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi
Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı
Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba
2022 KANDİL VE MÜBAREK GECELER
|3
|Recep
|1443
|Regaib Kandili
|01/02 Şubat 2022
|Sal/Çar
|27
|Recep
|1443
|Miraç Kandili
|27/28 Şubat 2022
|Paz/Pt
|15
|Şaban
|1443
|Berat Kandili
|17/18 Mart 2022
|Per/Cum
|27
|Ramazan
|1443
|Kadir Gecesi
|27/28 Nisan 2022
|Çar/Per
|12
|Rebîulevvel
|1444
|Mevlid Kandili
|07/08 Ekim 2022
|Cum/Ct
2022 ÜÇ AYLAR
|1
|Recep
|1443
|Recep Başlangıcı
|02 Şubat 2022
|Çarşamba
|1
|Şaban
|1443
|Şaban Başlangıcı
|04 Mart 2022
|Cuma
|1
|Ramazan
|1443
|Ramazan Başlangıcı
|02 Nisan 2022
|Cumartesi
|30
|Ramazan
|1443
|Ramazan Son Günü
|01 Mayıs 2022
|Pazar