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Giriş Tarihi: 14.12.2021

2022 yılı sınav takvimi belli oldu

ANKARA
2022 yılı sınav takvimi belli oldu

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) 18-19 Haziran tarihlerinde yapılacak. TYT 18, AYT 19, YDT ise 19 Haziran’da gerçekleştirilecek

Öğrencilerin ve velilerin merakla beklediği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav takvimi açıklandı. Buna göre, 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) 18-19 Haziran tarihlerinde yapılacak. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2022 yılında ÖSYM Başkanlığı tarafından uygulanacak sınavların tarihleri, başvuru tarihleri ve sonuç açıklama tarihlerini içeren 2022 Yılı Sınav Takvimi'nin 'osym.gov.tr' adresinden yayımlandığını belirterek, "2022-YKS 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Temel Yeterlilik Testi (TYT) 18 Haziran, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 19 Haziran, Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran'da gerçekleştirilecektir" dedi.

KPSS TARİHLERİ
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) tarihlerini de duyuran Aygün, "EKPSSS 24 Nisan, KPSS Lisans (GY,GK/ EĞT.B) 31 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 14 Ağustos, KPSS Önlisans 2 Ekim, KPSS Ortaöğretim 6 Kasım, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 27 Kasım'da gerçekleştirilecektir" ifadelerini kullandı. Aygün, 2022 yılında ilk kez uygulanacak e-YÖKDİL'in 14 Mayıs, MYÖS'ün 29 Mayıs, Arabuluculuk Sınavı'nın da 26 Haziran'da yapılacağını duyurdu.

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2022 yılı sınav takvimi belli oldu
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