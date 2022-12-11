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Giriş Tarihi: 11.12.2022 12:10 Son Güncelleme: 11.12.2022 13:14

2023 Hac kontenjanı 9 Ocak’ta belli olacak! “2 milyon 266 bin hacı adayı başvurdu”

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tawfig B. Fawzan İstanbul'da bir otelde ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

HARUN SEKMEN HARUN SEKMEN
MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
2023 Hac kontenjanı 9 Ocak’ta belli olacak! “2 milyon 266 bin hacı adayı başvurdu”

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tawfig B. Fawzan, İstanbul'da Hac ve Umre hizmetlerinin ele alındığı geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdi.

HAC VE UMRE HİZMETLERİNDE DERİN BİR BİRİKİMİMİZ VAR

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, basın toplantısında şu ifadeleri kullandı: "Türkiye Cumhuriyeti olarak hac ve umre hizmetlerinde önemli bir tecrübeye ve kaliteye sahibiz. Kendimizi her yıl yenileyerek hacılarımıza ve umrecilerimize daha iyi hizmet vermenin gayretindeyiz. Karşılaşılan sorunlara ortak çözümler üretmek için müzakere yapmamız hayati öneme sahiptir. Bugün gerçekleştirdiğimiz heyetler arası toplantıda 2022 yılı hac ve umre organizasyonun değerlendirdik. Şevval ayında başlayan umre organizasyonlarla ilgili fikir alışverişi yaptık. 2023 yılı hac ve umre organizasyonu için istişarelerde bulunduk. 2023 yılı hac organizasyonuyla ilgili 9 ocakta Cidde'de hac kontenjan ve diğer işlerle ilgili protokolde netleşeceği noktasında mutabık kaldık. Hac müslüman hayatının temel ilkelerini bünyesinde toplayan mühim bir ibadettir. Hac içinde sayısız hikmet ve güzellikleri barındırmaktadır Bu nedenle yeryüzünün her yerinden milyonlarca Müslümanın kalbi mübarek yerlere ulaşmanın heyecanıyla çarpmaktadır. Ülkemizde de hac ve umreye yoğun biri ilgi vardır. Vatandaşlarımızın bu arzularını gerçekleştirmek için bizler de büyük bir gayretin içindeyiz. Önemle ifade etmeliyim ki, İslam'ın doğduğu topraklara hac mevsimi dışında yapılan ziyaretin de özel bir anlamı vardır. Dini literatürde umre diye nitelendirilen bu ziyaret derinlikli bir ibadettir."

HACILARIN SAĞLIĞI TEMİNAT ALTINA ALINDIKTAN SOONRA KOVİD ÖNCESİNE DÖNMEK MÜMKÜN

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tawfig B. Fawzan "Haccın kovid öncesine dönmesini umuyoruz. Değerlendirmeler sürüyor. Hacıların sağlığı teminat altına alındıktan sonra kovid öncesindeki rakamlara dönmek mümkün" dedi.

HAC VE UMRE İBADETİNE YOĞUN BİR İLGİ VAR

Erbaş, vatandaşlarımızın hac ve umre ibadetine yoğun bir ilgi gösterdiğini belirterek, "Hac ve umre konusunda hiçbir azalma meydana gelmedi. Umre konusunda da büyük bir teveccüh var. 2 milyon 266 bin hac adayımız ön kayıt yaptırmış durumda. Geride 2 milyon 2 bin 170 hacı beklemek durumunda kalıyor. Teveccüh çok fazla." İfadelerini kullandı.

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2023 Hac kontenjanı 9 Ocak’ta belli olacak! “2 milyon 266 bin hacı adayı başvurdu”
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