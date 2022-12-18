2023 Yılbaşı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 2023 MPİ Milli Piyango yılbaşı çekilişi tam, yarım, çeyrek bilet fiyatı ve büyük ikramiye tutarı

Yılbaşı bilet fiyatları, 31 Aralık gecesi düzenlenecek olan yeni yıl çekilişi öncesi araştırılıyor. Milli Piyango büyük ikramiye tutarı da bu kapsamda merak edilirken, tam, yarım, çeyrek bilet kaç TL sorusu araştırmaların başında yer alıyor. Yeni yıla iki haftadan az bir süre kala şansına güvenen vatandaşlar bilet almak için satış bayilerine akın etmeye başladı. Pek çok kişi bilet almadan önce 2023 yılbaşı bilet fiyatları ne kadar, Milli Piyango yılbaşı bileti kaç TL gibi sorulara yanıt arıyor. İşte 2023 MPİ Milli Piyango yılbaşı çekilişi tam, yarım, çeyrek bilet fiyatı ve büyük ikramiye tutarı ve diğer detaylar!
MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI NE KADAR; ÇEYREK, YARIM, TAM BİLET KAÇ TL?
Bilet fiyatları çeyrek 50 TL, yarım 100 TL ve tam 200 TL olarak belirlendi. Yılbaşı biletleri gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ve sabit bayilerdeki oyun terminallerinden dijital bilet olarak alınabilecek.
MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE TUTARI BELLİ OLDU!
Her yıl merakla beklenen Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi için geri sayım başladı. 2022-2023 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi büyük ikramiye tutarı ve bilet fiyatları açıklandı.
Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi'nde büyük ikramiye 200 milyon TL olarak belirlenirken dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olarak açıklandı.
TAMAMI DAĞITIM GARANTİLİ OLACAK!
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 200 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili olacak. Bu yıla özel olarak belirlenen kuralla birlikte bilet payına bakılmaksızın, büyük ikramiye, isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak. Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek.
Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olacağı yılbaşı özel çekilişinde, ikramiye dağıtım oranı artırıldı. İkramiye kategori sayısı 13'ten 15'e çıkarılırken, çekilecek olan kod sayısı da 622'den 1.012'ye yükseltildi. Böylece daha fazla sayıda kişi daha fazla ikramiye kazanma şansına sahip olacak.
TELEVİZYONDA CANLI OLARAK YAYINLANACAK!
Büyük İkramiye çekilişi 31 Aralık 2022 gecesi televizyonda canlı olarak yayınlanacak ve tüm çekiliş sonuçları www.millipiyangoonline.com'da açıklanacak.
Oyun severler, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını www.millipiyangoonline.com'dan kolaylıkla öğrenebilecek.
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