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Giriş Tarihi: 4.4.2023 20:37 Son Güncelleme: 4.4.2023 21:10

2023 Yılı Adli Yargı Ana Kararname Prensipleri ilan edildi: İşte detaylar...

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesince, 2023 Yılı Adlî Yargı Ana Kararnamesinde uygulanacak olan prensiplere ilişkin çalışmalar tamamlanarak ilan edildi. Kararname prensiplerine göre; 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen il ve ilçelerde görev yapan yargı mensupları, talep etmeleri halinde görev sürelerine bakılmaksızın kararname kapsamına alınacak. Deprem bölgelerinde bir yıl süreyle görev yapan bu yargı mensuplarının doğu ve güneydoğu görevi yapılmış sayılacak.

İLKER TURAK İLKER TURAK
2023 Yılı Adli Yargı Ana Kararname Prensipleri ilan edildi: İşte detaylar...

Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesince 2023 Yılı Adlî Yargı Ana Kararnamesinde uygulanacak olan prensiplere ilişkin çalışmalar tamamlandı. Kararname prensiplerinde, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde dikkate alındı. Buna göre; depremden etkilenen il ve ilçelerde görev yapan yargı mensupları bakımından; prensiplerin ilgili maddelerine göre kararname kapsamında olmayanlar talep etmeleri halinde görev sürelerine bakılmaksızın kararname kapsamına alınacak.

İkinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci bölgelerde görev yapanların atamaları ikinci veya üçüncü bölge yerlere, birinci bölgede görev yapanlar bakımından meslekte 4 yılını doldurmayanların atamaları üçüncü, dördüncü ve beşinci bölge yerlere; meslekte 4 yılını dolduranların ise bir başka birinci bölge yerlere yapılması kararlaştırıldı.

DEPREM BÖLGESİ DOĞU GÖREVİ SAYILACAK

Ayrıca, deprem bölgelerinde görev yapan yargı mensuplarının bir yıl süre ile yerlerinde kalmaları durumunda Doğu veya Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki görev sürelerini tamamlamış sayılacak. Deprem bölgelerine atanmak isteyen yargı mensuplarının talepleri, son görev yerindeki süreye bakılmadan ihtiyaç ve kadro durumuna göre değerlendirilecek. Deprem bölgelerinde ki görev süresi ise 2 yıl olarak belirlenirken, deprem bölgelerine atanan yargı mensupları belirlenen görev sürelerinin dolmasıyla Doğu veya Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki görev sürelerini tamamlamış sayılacak.

KARARNAME TAKVİMİ DAHA SONRA İLAN EDİLECEK

Atanma talebinde bulunacak olan hakim ve Cumhuriyet savcılarının 7 Nisan 2023 Cuma günü mesai bitimine kadar atanma talep formunu UYAP üzerinden göndermeleri gerekirken, 2023 Yılı Ana Kararname ve Müstemir Yetki ilanına ilişkin takvimin ise daha sonra ilan edileceği belirtildi.

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2023 Yılı Adli Yargı Ana Kararname Prensipleri ilan edildi: İşte detaylar...
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