Haberler Yaşam Haberleri 2023 yılı kış mevsiminin ilk Kruvaziyer gemisi Trabzon’a geldi
Giriş Tarihi: 12.1.2023 11:59 Son Güncelleme: 12.1.2023 12:09

2023 yılı kış mevsiminin ilk Kruvaziyer gemisi Trabzon’a geldi

2023 yılının kış mevsiminde ilk Kruvaziyer gemisi Trabzon Limanına geldi. 195 metre uzunluğundaki  “Astoria Grande” adlı kruvaziyer gemiyle gelen Rus turistler folklor gösterisi ve çiçeklerle karşılandı. Gemide 505 turist ve 406 mürettebat bulunuyor. Trabzon’un turistik yerlerini gezecek olan Rus turistler akşam saatlerinde Trabzon’dan ayrılacak. 'Astoria Grande' yolcu gemisinin bu yıl içerisinde ise 7 kez daha Trabzon’a geleceği belirtildi.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
2023 yılı kış mevsiminin ilk Kruvaziyer gemisi Trabzon’a geldi

Trabzon Limanına 2023 yıl kış mevsiminde ilk kruvaziyer gemisinin geldiğini belirten Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. Genel Müdürü Muzaffer Ermiş, "Trabzon Limanı tarihinde ilk kez kış mevsiminde kurvaziyer gemiyi limanımızda ağırlayacağız. Bu Trabzon şehrimiz için önemli bir değerlendirme olacaktır. 'Astoria Grande' isimli 505 yolcuyla beraber limanımıza geldi. Ünye Limanında yeni bir sefer başlatıldı ve orası da destinasyona dahil edildi. İkinci seferinden sonra Ünye'den Trabzon'a geldi. Kış sezonunda şehrimiz için bir renk olacaktır. Gemi bundan sonra kruvaziyer seferlerini sürdürecektir Karadeniz içerisinde ring yapmakta bazen İstanbul ve Çeşme Limanı Ege taraflarına geçmektedir. Ağırlıklı olarak Karadeniz içerisinde seferlerini düzenlemektedir. Tamamen Rus yolculardan oluşuyor. Gemi ultra lüks bir gemi tam seyahat edilebilecek bir gemi. Rus turizmine de dışa açılımda önemli katkılar sağlıyor. Gemi sabah geldi akşamleyin hareket edecek. Yolcu gemisinin bu yıl içerisinde ise 7 kez daha Trabzon'a gelecek" dedi.

Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Tamer Erdoğan'da yeni yılın ilk kruvaziyer gemisini karşılamaktan memnuniyet duyduklarını kaydederek "2017 yılına kadar yaklaşık 40 turist gemisinin ziyaret ettiği Trabzon, dünyayı etkileyen pandemi salgını nedeniyle verilen aradan sonra 2022 yılında seferlerine yeniden başlayarak sezonu 8 seferle tamamlamıştır. Bu bağlamda henüz yeni sezon başlamamasına rağmen, bugün 2023 yılının ilk gemisini karşılamaktan memnuniyet duyuyoruz. Kruvaziyer turist gemilerinin daha çok yaz sezonunda seferlerini düzenlediği hepimiz tarafından bilinmektedir. 2023 sezonuna kış mevsiminde başlaması, bu yılın çok daha hareketli ve yoğun geçeceğini bize göstermektedir. Bakanlığımız ve Valiliğimizin koordinesinde Trabzon'da amacımız 12 ay turizm her mevsim turizm. Bu doğrultuda yapmış olduğumuz çalışmalar devam etmektedir" diye konuştu.

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2023 yılı kış mevsiminin ilk Kruvaziyer gemisi Trabzon’a geldi
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