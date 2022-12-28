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Giriş Tarihi: 29.12.2022

2023’te bol tatiller

Yeni yılda Ramazan Bayramı’nda yarım gün izin alarak 4 gün, 1 Mayıs ve 19 Mayıs’ta izin almadan 3’er gün, Kurban Bayramı’nda 1.5 gün yıllık izinle 9 gün, 30 Ağustos’ta 2 gün izin alarak 5 gün tatil yapmak mümkün

AA
2023’te bol tatiller
Tatil günleri takvimine göre, 4 gün izin alarak 2023'te toplamda 24 gün tatil yapmak mümkün olacak.
Tatilseverlerin ilk mola zamanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Ramazan Bayramı'nın son gününe denk geliyor. 21 Nisan Cuma-23 Nisan Pazar günleri arasında kutlanacak Ramazan Bayramı döneminde, bayram arifesi olan perşembe günü, yarım gün izin alarak 4 günlük bir seyahat planlamak mümkün. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda 3 günlük molalarla kışın ardından yaza güzel bir hazırlık yapılabilir. Yılın en uzun tatil fırsatı ise Kurban Bayramı döneminde olacak. 27 Haziran Salı arife günüyle başlayan tatil, 1 Temmuz Cumartesi sona erecek. Bu durumda pazartesi ve yarım gün çalışılan arife günü izin alanlar için toplam 1.5 günlük izinle Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak.
Çarşamba gününe denk gelecek 30 Ağustos Zafer Bayramı'ndaki bir günlük resmi tatil de sonbahara girmeden önce yine bir seyahat fırsatı sunuyor. 30 Ağustos öncesinde veya sonrasında 2 günlük izin alarak bu dönemde 5 günlük bir tatil yapabilmek mümkün.

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2023’te bol tatiller
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