2025 YKS İstanbul Şampiyonları Buluşması’nda başarılı öğrenciler bir araya geldi

İstanbul Valiliği tarafından Bahçelievlerdeki bir otelde İstanbul'da yaşayan ve 2025 YKS'de ilk 1000'e giren öğrenciler , aileleri ve öğretmenleri Bahçelievlerdeki bir otelde bir araya geldi. 2025 YKS İstanbul Şampiyonları Buluşması'na Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'da katıldı. Proğramda ayrıca İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür de katıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gençlerin eldi ettiği başarıdan dolayı ailelerini ve öğretmenlerini kutladığını belirterek kritik bir tercih sürecinde olduklarını ve isabetli kararlar vereceklerini söyledi.

Cevdet Yılmaz, "Bilgiyi beceri ile irfanla ve bilinçle buluşturmak durumundayız. bunlarla buluşmayan bir bilgi kuru bir bilgi tabiri caizse. Çok insani bir fayda getirmiyor. Bunun en güzel örneğini de şu anda çevremizde bölgemizde görüyoruz. Gazze de görüyoruz. dünyanın bilgi anlamında herhalde en gelişmiş ülkelerinden bir kısmı, İsrail yönetimine destek oluyorlar maalesef veya görmezden geliyorlar En azından orada yapılanları unutmamalıyız. Yine oradaki yönetim en iyi teknolojileri en ileri teknikleri kullanarak insanlığın tarihte gördüğü en büyük katliamlardan, soykırımlardan birini gerçekleştiriyor.

Bilgiyi ahlakla hukukla Erdemle Adaletle merhametle birleştirmediği sürece tek başına bir bilgi anlam ifade etmiyor. ben eminim ki buradaki bu çok kıymetli gençlerimiz bilgileri ile kendilerini ispatlamış gençlerimiz aynı zamanda köklü medeniyetimizden aldıkları değerlerle insani değerlerle adaletli bir dünyanın mümkün olduğunu da herkese gösterecekler. Bugün maalesef güçlüysem her şeyi yapmaya hakkın var diyen bir zihniyetle karşı karşıyayız. bu çok tehlikeli bir zihniyet. Güçlüysem teknolojim varsa silahın varsa her şeyi yapabilirim Her şeye hakkım var diyen bir zihniyet var. bunun karşısında bizim haklı olanları güçlü kılmamız gerekiyor. haklı olmak da maalesef tek başına yetmiyor. çünkü başkalarının merhametine güvenebileceğimiz bir dünyada değiliz. kendi ayaklarımız üstünde sağlam bir şekilde durmamız gerekiyor. Kendi hakkimizi hukukumuzu koruduumuz gibi mazlum toplumlarında hakkını hukukunu koruyacağız işte sizin başarınız sizin ortaya koyacağınız emek bu anlamda daha adaletli bir dünya içinde çok çok kıymetli diye ifade etmek istiyor" dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül ise, "697 kardeşimiz ilk bine girdi. Burada başka alanlarda da olmak üzere 846 başarı elde edildi. 135 okulumuzda dereceye girenler var. Eğitimde başarı devlet ve özel olmak üzere her tür okulumuzda vardır. Öğrencilerimiz şehir içi şehirlerarası ve yurdışı olmak üzere ne tercih yaparlarsa yapsınlar bu topraklara ait olduklarını unutmasınlar. İstanbul Vakfı Çocukları olarak eğitim boyunca ilk bine giren öğrencilerimizin eğitimi boyunca burs vereceğiz." Dedi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ise, "3 Milyon öğrenci 170 bin öğretmen var. İstersek eğitimle dünyayı değiştirebiliriz.z. Ülkeler topla tüfekle değil, Bilim , teknoloji ve eğitimle üstünlük sağlar. Gazzedeki çocuklarında eğitimle buluşmasını dileyerek başarılı olan tüm öğrencilerimizi kutluyorum" dedi.