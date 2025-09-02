Türkiye’nin geleceği için eğitimde ulusal uzlaşı çağrısı

Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, TED İstanbul Temsilciliğinde düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi: "Eğitim; bir milletin karakterini, ufkunu ve değerlerini inşa eden en güçlü araçtır. Tanklar, uçaklar, teknolojik silahlar önemlidir ama en büyük savunma hattı yetişmiş insan gücüdür. Türkiye'nin geleceğini gençler şekillendirecek. O yüzden eğitim, günlük siyasetin değil; ortak aklın, ortak vicdanın ve ortak geleceğin konusu olmalıdır."

GENÇLERİN FOTOĞRAFINDA UMUTSUZLUK BÜYÜYOR

Pehlivanoğlu, Türkiye'de gençliğin mevcut durumunu rakamlarla ortaya koydu: "Eurostat 2024 verilerine göre, Avrupa'da üniversite mezunları arasında işsizlik oranının genel nüfustan daha yüksek olduğu tek ülke Türkiye. OECD'ye göre Türkiye'de 18–24 yaş arası gençlerin yüzde 31,1'i ne eğitimde ne istihdamda. Bu oran genç kadınlarda yüzde 41,4 ile Avrupa'nın en yüksek seviyesinde. Üniversite artık umut değil, işsizlikle anılır hale geldi." Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı, bu tabloyu "beyin göçünden öte hayal göçü" olarak tanımladı.

ORTAÖĞRETİMDE VERİMSİZLİK YÜKSEKÖĞRETİMDE DERİNLİK EKSİKLİĞİ YAŞANIYOR

Pehlivanoğlu, "Ortaöğretimde okullaşma oranı yüzde 88'e düşmüş durumda. 14–17 yaş aralığında 452 bin çocuk okul dışında. Açık lise öğrenci sayısı üç yılda yüzde 40'a yakın arttı. Yükseköğretimde 208 üniversitemiz olmasına rağmen yalnızca 6'sı dünya sıralamalarında ilk 500'e girebildi" diyen TED Genel Başkanı Pehlivanoğlu şu uyarıyı yaptı: "Diploma sayımız arttı ama değerleri düştü. Yükseköğretim, kalkınmanın motoru olmaktan çıktı, işsizliği geciktirmenin yolu haline geldi. Üniversiteler, diploma dağıtan kurumlar değil; bilim üreten, kalkınmayı taşıyan kurumlar olmalı."

YAPAY ZEKA BİR EGEMENLİK MESELESİDİR

Türkiye'de 26 yapay zekâ bölümü bulunmasına rağmen 19'unda profesör olmadığını anlatan Pehlivanoğlu, "Yapay zekâ yalnızca bilim yatırımı değil, bir egemenlik meselesidir. Eğer biz bu çağı izleyen ülke olursak, yarının çocukları teknolojiye hükmeden değil, teknoloji tarafından yönetilen bireyler olacaktır" mesajını verdi.

TED'İN ÇAĞRISI ULUSAL EĞİTİM PROGRAMIDIR

Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı, yeni eğitim öğretim yılı başlarken siyasete ve tüm topluma açık bir çağrıda bulundu: "Eğitim, bir beka meselesidir. Terörsüz Türkiye, ülkemiz için çok kıymetlidir. Terörsüz Türkiye'deki uzlaşının eğitimde de olması gerekir. Eğitim hiçbir siyasi partinin tatmin alanı olmadığına göre, günlük siyasetin değil ortak aklın ve ortak geleceğin konusu olmalıdır. Gelin gençlerin umudunu büyütelim ve TBMM'nin önderliğinde eğitimde ana sorunları tartışacağımız ve hiçbir şekilde bundan sonra değiştirilmeyecek bir yol haritasına sahip olalım." Pehlivanoğlu, eğitimde tüm paydaşların katılımıyla ulusal bir program hazırlanması çağrısı yaptı; "Bizim kuşağın görevi günü değil, geleceği kurtarmaktır. Eğitimde koyduğumuz çıta, Türkiye'nin gelecekteki gücünü belirleyecektir. Gençlerin umudu, Türkiye'nin geleceğidir" dedi.