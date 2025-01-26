2025’in ilk 20 gününde hız ihlaline 586 bin işlem yapıldı: Trafikte güvenlik önceliği

Emniyet ve Jandarma trafik ekipleri tarafından 16-23 Ocak tarihleri arasında 2 milyon 200 bin 922 araç kontrol edildi. Bu denetimlerde mevzuatta izin verilmediği halde ışıklı ya da sesli uyarı cihazı (çakar) kullanan 79 sürücüye işlem yapıldı.

551 BİN 855 SÜRÜCÜYE CEZA UYGULANDI

Denetimlerde hız ihlalinde bulunan 151 bin 321, periyodik muayenesi yapılmamış 31 bin 479, emniyet kemeri takmayan 33 bin 644, sürücü belgesi bulunmayan 16 bin 12 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası olmayan 9 bin 425 araç ve sürücüye işlem yapıldı. Diğer ihlallerle birlikte toplamda 551 bin 855 araca ve sürücüye ceza kesildi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN TRAFİK KURALLARI ÇAĞRISI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, denetimlerin önemine dikkat çekerek şu açıklamada bulundu: "Trafik denetimleri, bireylerin ve toplumun güvenliği için vazgeçilmezdir. Denetimler arttıkça, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazaları da önemli ölçüde azalmaktadır. Lütfen, trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil."