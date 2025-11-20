2026 ASGARİ ÜCRET ZAM SÜRECİ İÇİN GERİ SAYIM! Ocak 2026 asgari ücret ne kadar olacak,kaç TL?

Asgari ücret zammının belirlenme maratonu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayında yapılması beklenen ilk toplantısı ile resmen başlayacak. Kritik toplantıya iki haftadan az bir süre kala, komisyonda işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin masaya getireceği zam oranları ve hesaplamalar büyük merak konusu. Öncesinde beklentiler ışığında 2026 asgari ücret değerlendiriliyor.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından geçmiş yıllara benzer şekilde 1 Aralık ile 5 Aralık tarihleri arasında ilk toplantı ile zam maratonunun başlaması bekleniyor.
Komisyon, ilk toplantıda ekonomik verileri, enflasyon oranlarını, yaşam maliyetlerini ve piyasa beklentilerini detaylıca değerlendirecek.
Asgari ücretin belirlenmesinde en etkili faktör, yıl sonu enflasyon beklentileri olacak. Yeni beklentilerin komisyona sunulmasıyla birlikte, zam oranları netlik kazanmaya başlayacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki sunumunda, "Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını umut ediyoruz" diyerek, tüm tarafların memnun olacağı bir zam oranında anlaşma sinyali verdi.
Merkez Bankası (TCMB) 25 ila 29 arasında gerçekleşmesi beklenen 2025 yılı enflasyon tahminini yüzde 31 ila 33 arasına yükseltti.
Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne katılan 68 ekonomist de yüzde 31,77 olan enflasyon beklentilerini kasım ayında yüzde 32,20'ye çıkardı. İşte, öncesinde açıklanan enflasyon oranları:
T emmuz: %2,06
Ağustos: %2,04
Eylül: %3,23
Ekim: %2,55
22.104 TL olarak belirlenen asgari ücrete 2026 yılında;
Yüzde 24 oranında zam yapılırsa 27.408,96 TL'ye
Yüzde 28 oranında zam yapılırsa 28.294 TL'ye
Yüzde 31 oranında zam yapılırsa 28.956,24 TL'ye
Yüzde 32 oranında zam yapılırsa 29.177,32 TL'ye
Yüzde 33 oranında zam yapılırsa 29.398,32 TL'ye
Yüzde 35 oranında zam yapılırsa 29.840 TL'ye
Yüzde 40 oranında zam yapılırsa 30.945,60 TL'ye yükselecek.