2026 ASGARİ ÜCRET ZAM SÜRECİ İÇİN GERİ SAYIM! Ocak 2026 asgari ücret ne kadar olacak,kaç TL?

Asgari ücret zammının belirlenme maratonu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayında yapılması beklenen ilk toplantısı ile resmen başlayacak. Kritik toplantıya iki haftadan az bir süre kala, komisyonda işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin masaya getireceği zam oranları ve hesaplamalar büyük merak konusu. Öncesinde beklentiler ışığında 2026 asgari ücret değerlendiriliyor.