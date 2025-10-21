2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Türkiye - Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milliler sahaya çıkıyor!

A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası yolundaki mücadelesine devam ediyor. Türkiye, kasım ayında oynanacak karşılaşmada Bulgaristan'ı konuk edecek. Montella yönetimindeki milliler, grupta avantaj elde etmek için sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak. Taraftarlar ise Türkiye - Bulgaristan maçının tarihi, saati ve yayın kanalıyla ilgili detayları araştırıyor. İşte Dünya Kupası Elemeleri kapsamındaki milli maç programı…
A Milli Futbol Takımımız, FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E grubunda mücadele ediyor. Gürcistan, Bulgaristan ve İspanya ile mücadele eden milliler son iki maçında 6-1 ve 4-1 skorla galibiyet aldı. Puan tablosunda 2. sıraya yerleşen Ay-Yıldızlılar play-off turuna doğru ilerliyor.
1.İSPANYA 12
2.TÜRKİYE 9
3.GÜRCİSTAN 3
4.BULGARİSTAN 0
A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde kasım ayında sahaya çıkacak.
Türkiye - Bulgaristan maçı, 15 Kasım 2025 Cumartesi günü oynanacak. Heyecan dolu mücadele saat 20.00'de Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda başlayacak.
Bu karşılaşma, elemelerde gruptaki 5. maç olarak dikkat çekiyor. Maç öncesinde Türkiye, ilk dört karşılaşmasında topladığı puanlarla grubun üst sıralarında yer alıyor.
Futbolseverlerin en çok merak ettiği sorulardan biri de maçın yayın kanalı.
Türkiye - Bulgaristan karşılaşması TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Tribünlerde binlerce taraftarın yer alması ve kırmızı-beyaz renklere destek verilmesi bekleniyor.
2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Türkiye, grubunda Bulgaristan'ın yanı sıra İspanya ve Gürcistan ile mücadele ediyor. Kalan 2 maç için nefesler tutuldu.
İşte A Milli Takım'ın maç takvimi:
|Tarih
|Rakip
|Stat
|15 Kasım 2025
|Türkiye - Bulgaristan
|Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu
|18 Kasım 2025
|İspanya - Türkiye
|La Cartuja Stadyumu