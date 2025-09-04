2026 FIFA DÜNYA KUPASI MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ: Türkiye-İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla sürüyor. İlk maçında Gürcistan'ı mağlup eden ve gruplara 3 puanla başlayan A Milli Takım, ikinci sınavında turnuvanın favorilerinden İspanya ile karşı karşıya gelecek. Taraftarların büyük bir merakla beklediği bu mücadele için gözler maç tarihi, saati ve yayınlanacağı kanalda. Peki, Türkiye-İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?