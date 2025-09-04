Haberler Yaşam Haberleri 2026 FIFA DÜNYA KUPASI MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ: Türkiye-İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 4.9.2025 21:35

2026 FIFA DÜNYA KUPASI MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ: Türkiye-İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası’ndaki ilk sınavında Gürcistan karşısında sahadan galibiyetle ayrıldı ve turnuvaya moralli başladı. Ay-yıldızlılar şimdi ise güçlü rakibi İspanya ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Peki, Türkiye-İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 2026 FIFA Dünya Kupası Milli Takım maç takvimi!

2026 FIFA DÜNYA KUPASI MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ: Türkiye-İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla sürüyor. İlk maçında Gürcistan'ı mağlup eden ve gruplara 3 puanla başlayan A Milli Takım, ikinci sınavında turnuvanın favorilerinden İspanya ile karşı karşıya gelecek. Taraftarların büyük bir merakla beklediği bu mücadele için gözler maç tarihi, saati ve yayınlanacağı kanalda. Peki, Türkiye-İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nun ilk maçında A Milli Takım, Gürcistan'a konuk oldu.

Milliler, mücadeleyi 3-2'lik skorla kazandı ve Dünya Kupası Elemeleri'ne galibiyetle başladı.

TÜRKİYE-İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki ikinci maçında İspanya ile karşılaşacak. Mücadele 7 Eylül Pazar günü saat 21.45'te Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.

2026 FIFA DÜNYA KUPASI MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ

7 Eylül - 21:45 : Türkiye - İspanya

11 Ekim - 21:45: Bulgaristan - Türkiye

14 Ekim - 21:45: Türkiye - Gürcistan

15 Kasım - 20:00: Türkiye - Bulgaristan

18 Kasım - 22:45: İspanya - Türkiye

ARKADAŞINA GÖNDER
2026 FIFA DÜNYA KUPASI MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ: Türkiye-İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz