2026 FIFA DÜNYA KUPASI MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ: Türkiye-İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla sürüyor. İlk maçında Gürcistan'ı mağlup eden ve gruplara 3 puanla başlayan A Milli Takım, ikinci sınavında turnuvanın favorilerinden İspanya ile karşı karşıya gelecek. Taraftarların büyük bir merakla beklediği bu mücadele için gözler maç tarihi, saati ve yayınlanacağı kanalda. Peki, Türkiye-İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nun ilk maçında A Milli Takım, Gürcistan'a konuk oldu.
Milliler, mücadeleyi 3-2'lik skorla kazandı ve Dünya Kupası Elemeleri'ne galibiyetle başladı.