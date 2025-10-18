2026 OCAK MEMUR MAAŞ ZAMMI | 3 aylık enflasyon farkı belli oldu! 2026 en düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar olacak?

Üçüncü teklifte ise ilk 6 ayı için %11, ikinci 6 ayı için %7 2027'nin ilk 6 ayı için %4, ikinci altı ayı için %4 zam önerildi. Bu tekliflerin memurlar tarafından kabul edilmemesi üzerine zam pazarlığı Hakem Heyeti'ne bırakıldı. Hakem Heyeti'nin 4'üncü toplantısında 2026 için yüzde 11 artı 7'lik teklif değişmedi. Teklif, 2027'nin ilk 6 ayı için bir puan artırılarak 5+4 olarak açıklandı. Hakem Heyeti toplantı sırasında yapılan teklifi onayladı.