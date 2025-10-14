2026 RAMAZAN AYI NE ZAMAN? Diyanet ile Ramazan Bayramı tarihleri ve ilk oruç günü

2026 Ramazan ayı, ilk sahur ve ilk iftar zamanı ile karşılanacak. Yılın ilk bayramı olacak özel günler içinse şimdiden planlar yapılıyor. Ramazan Bayramı heyecanı sene başından itibaren İslam alemini saracak. Peki, Diyanet ile Ramazan ne zaman, ilk oruç hangi tarihte tutulacak?
2026 yılında Ramazan ayı, 19 Şubat Perşembe günü ilk sahurla başlayacak ve 19 Mart Perşembe günü sonlanacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Ramazan İmsakiyesi ile sahur, iftar ve teravih saatleri takip edilecek.