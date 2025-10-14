Haberler Yaşam Haberleri 2026 RAMAZAN AYI NE ZAMAN? Diyanet ile Ramazan Bayramı tarihleri ve ilk oruç günü
Giriş Tarihi: 14.10.2025 16:28

2026 RAMAZAN AYI NE ZAMAN? Diyanet ile Ramazan Bayramı tarihleri ve ilk oruç günü

2026 Ramazan ayı başlangıcı için geri sayım başladı. Diyanet takvimi ile takip edilen 11 ayın sultanı imsakiye ile izlenecek ve sonu bayrama bağlanacak. Ramazan Bayramı tarihleri çalışanlar ve öğrenciler planlama açısından ayrı bir önem taşıyor. Şimdiden ibadet planlarını çıkarmak isteyenler ise soruyor: Ramazan ne zaman başlıyor? İşte, üç aylar takvimi:

2026 Ramazan ayı, ilk sahur ve ilk iftar zamanı ile karşılanacak. Yılın ilk bayramı olacak özel günler içinse şimdiden planlar yapılıyor. Ramazan Bayramı heyecanı sene başından itibaren İslam alemini saracak. Peki, Diyanet ile Ramazan ne zaman, ilk oruç hangi tarihte tutulacak?

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

2026 yılında Ramazan ayı, 19 Şubat Perşembe günü ilk sahurla başlayacak ve 19 Mart Perşembe günü sonlanacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Ramazan İmsakiyesi ile sahur, iftar ve teravih saatleri takip edilecek.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2026 yılı Ramazan Bayramı, 20 Mart Cuma günü başlayıp, 22 Mart Pazar günü sona erecek. 19 Mart bayram arifesi olacak.

ÜÇ AYLAR TAKVİMİ

Recep Ayı Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar

Şaban Ayı Başlangıcı: 20 Ocak 2025 Salı

Ramazan Ayı Başlangıcı: 19 Şubat 2025 Perşembe

