2042’ye kadar ehliyetine el konuldu kazada öldü

Antalya'nınManavgat ilçesinde Murat Volkan Sevim'in (34) sürücü belgesine 2021'de alkollü araç kullanmaktan el konuldu. Ancak ehliyetine el konulduktan sonra da Sevim birçok kez alkollü ve sürücü belgesiz araç kullanırken yakalandı. Ehliyetine 2042'ye kadar el konulan Sevim araç kullanmaya devam etti. Dün sabaha karşı Seyfullah Akdemir'in kullandığı sebze yüklü kamyona, Sevim'in aşırı hızlı kullandığı otomobil arkadan çarptı. Kamyon refüje devrilirken Sevim hurdaya dönen ve yanmaya başlayan otomobil içinde sıkıştı. Akdemir ise kamyon ile refüj bordürü arasında sıkıştı. Yoldan geçen diğer araç sürücüleri otomobildeki alevleri yangın tüpüyle söndürdü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Sevim'i ve Aktürk'ü sıkıştırdıkarı yerden çıkardı. Kalbi duran Sevim'e ilk müdahaleyi Avusturalyalı bir sağlıkçı yaptı. Hastaneye kaldırılan Sevim kurtarılazken, 1.98 promil alkollü olduğu belirlendi. Öte yandan Aydın'ın Efeler ilçesinde halk otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Nural Bakır (59) öldü, 4 kişi yaralandı.