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Giriş Tarihi: 14.2.2023 19:42 Son Güncelleme: 14.2.2023 21:13

207 saat sonra çifte mucize

Deprem bölgesinde ümitler tükenmeden arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Bu kapsamda Hatay Antakya'da çalışmaları sürdüren ekipler, 207 saat sonra enkaz altında kalan çifti kurtardı.

ABBAS ÇAKAR
207 saat sonra çifte mucize

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem felaketinin ardından, birçok ilden arama-kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Kocaeli'nden bölgeye giden ekipler ise şimdiye kadar 81 kişiyi enkaz altından kurtardı. Ekiplerin en son ulaştığı kişi ise Hatay-Antakya Rüstem-Tümer Paşa Caddesi üzerinde yıkılan binanın enkazında kalan çift oldu.

Depremin ardından 8'inci günde çifte ulaşıldı. Enkaz altındaki depremzede el sallayarak ekiplere yerini gösterdi. İsmi öğrenilemeyen depremzede, Fatma isimli eşinin de yan odada olduğunu söyledi. Ekipler çifti 207 saat sonra kurtardı.

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207 saat sonra çifte mucize
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