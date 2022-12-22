209 kilo zehir ele geçirdiler… 19 uyuşturucu satıcısı tutuklandı…

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Beyoğlu, Büyükçekmece, Esenyurt ve Pendik İlçeleri'nde seri uyuşturucu operasyonları düzenledi. 17 uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı. 125 kilo 500 gram Metamfetamin maddesi, 45 kilogram Marihuana, 39 kilogram Eroin maddesi ele geçirildi. 15 uyuşturucu madde satıcısı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer iki şüpheli ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.